Экс-футболистке сборной Англии грозит тюремный срок из-за наркотиков

38-летняя бывшая футболистка Фэй Данн была арестована в аэропорту Манчестера. Женщине были предъявлены обвинения в участии в преступной схеме, связанной с оборотом наркотиков, и она признала себя виновной. Об этом сообщает британский таблоид Mirror.
В рамках операции Venetic вследствие проникновения в сеть британской полиции удалось задержать несколько сотен человек, перехватить огромную партию наркотиков и раскрыть несколько смежных преступлений, связанных в том числе с оборотом оружия. Данн арестовали в июне. Ей инкриминированы участие в заговоре с целью поставки каннабиса и сокрытие имущества.
В 2002 году Данн играла за сборную Англии U19 на чемпионате Европы соответствующей возрастной категории в Швеции и помогла команде дойти до полуфинала. Фэй забивала в матчах группового этапа с Данией и Швейцарией. За шаг до финала англичанки тогда уступили немкам.
Дальнейшее развитие карьеры футболистки неизвестно, но после футбола она нашла себя в предпринимательстве. 38-летняя Данн была директором нескольких заведений в Мерсисайде, в частности ресторана и популярного детского развлекательного центра.
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