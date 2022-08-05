«Наполи» постарается подписать Кейлора Наваса, если не договорится с «Челси» по Кепе

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас станет приоритетным вариантом для «Наполи» на трансферном рынке среди вратарей, если неаполитанцам не удастся закрыть все вопросы с «Челси» о приобретении Кепы Аррисабалаги. В данный момент в переговорах с лондонским клубом нет подвижек, сообщает итальянский Sky Sport.



Издание сообщает, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов удовлетворить требования наставника команды Лучано Спаллетти и подписать костариканского голкипера. Трансфер видится вполне реальным, учитывая тот факт, что Навас фактически является дублёром Джанлуиджи Доннарумы. Недавно новый главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что рассчитывает на Кейлора как на второго вратаря в стартующем сезоне.



Ранее сообщалось, что «Наполи» приблизился к сделке с «Челси» по трансферу Кепы Аррисабалаги, однако клубы до сих пор не договорились по ключевым финансовым вопросам, в частности – о выплате бонусов.



35-летний Кейлор Навас перешёл в «ПСЖ» в сентябре 2019 года. Предыдущими клубами костариканца были испанские «Леванте» и «Реал».

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