Экс-хавбек ЦСКА Влашич не нужен «Вест Хэму». Он может уехать в Италию к тренеру-хорвату

Полузащитник английского «Вест Хэм Юнайтед» Никола Влашич в ближайшее время, скорее всего, сменит чемпионат. Клуб рассматривает варианты даже с бесплатной арендой, сообщает Sky Sport.



Наиболее предметный интерес к персоне Влашича проявляет «Торино». Туринский клуб уже не первую неделю прорабатывает вопрос о переходе 24-летнего атакующего полузащитника. Одной из ключевых причин желания заполучить Влашича является то, что «Торино» возглавляет хорват – 46-летний Иван Юрич.



Сообщается, что в услугах бывшего полузащитника московского ЦСКА были заинтересованы «Милан» и «Валенсия», но в известной степени поверхностно – оба клуба лишь рассматривали входящее предложение со стороны агента игрока. «Торино» же надеется получить благодаря переходу Николы универсального футболиста, способного сыграть на разных позициях в средней линии.



За ЦСКА Влашич играл с 2018 по 2021 годы, забив в 108 матчах за армейцев 33 гола и отдав 21 голевую передачу. В составе «Вест Хэма» на его счету 31 игра, один гол и два ассиста.

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