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«Чемпионат» объявляет о наборе стажёров в отдел эксклюзивных новостей

«Чемпионат» объявляет о наборе стажёров в отдел эксклюзивных новостей

«Чемпионат» объявляет о наборе стажёров из Москвы и Московской области на работу корреспондентом в отдел эксклюзивных новостей.

Вы нам нужны, если:

— Следите за спортом и разбираетесь в нём — футбол, хоккей, теннис, фигурное катание и другие виды спорта.
— У вас грамотная устная и письменная речь.
— Не боитесь общаться с людьми.
— Есть желание учиться и развиваться в профессии.

Знание иностранных языков приветствуется.

Присылайте заявки на электронную почту: s.murtazin@rambler-co.ru или в телеграм @spraymachinej

В теме письма на почте важно указать — Стажировка на «Чемпионате».

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