«Чемпионат» объявляет о наборе стажёров в отдел эксклюзивных новостей
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«Чемпионат» объявляет о наборе стажёров из Москвы и Московской области на работу корреспондентом в отдел эксклюзивных новостей.
Вы нам нужны, если:
— Следите за спортом и разбираетесь в нём — футбол, хоккей, теннис, фигурное катание и другие виды спорта.
— У вас грамотная устная и письменная речь.
— Не боитесь общаться с людьми.
— Есть желание учиться и развиваться в профессии.
Знание иностранных языков приветствуется.
Присылайте заявки на электронную почту: s.murtazin@rambler-co.ru или в телеграм @spraymachinej
В теме письма на почте важно указать — Стажировка на «Чемпионате».
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