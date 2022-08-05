«Чемпионат» объявляет о наборе стажёров в отдел эксклюзивных новостей

«Чемпионат» объявляет о наборе стажёров из Москвы и Московской области на работу корреспондентом в отдел эксклюзивных новостей.



Вы нам нужны, если:



— Следите за спортом и разбираетесь в нём — футбол, хоккей, теннис, фигурное катание и другие виды спорта.

— У вас грамотная устная и письменная речь.

— Не боитесь общаться с людьми.

— Есть желание учиться и развиваться в профессии.



Знание иностранных языков приветствуется.



Присылайте заявки на электронную почту: s.murtazin@rambler-co.ru или в телеграм @spraymachinej



В теме письма на почте важно указать — Стажировка на «Чемпионате».