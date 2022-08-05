«Рома» возвращается на «Олимпико» 7 августа. Соперник – «Шахтёр»

В воскресенье, 7 августа, римская «Рома» впервые в ходе летнего межсезонья проведёт товарищеский матч на «Олимпико». Соперником команды Жозе Моуриньо будет украинский «Шахтёр», сообщает официальный сайт «волков».



Встреча начнётся в 21:45 мск. «Рома» опубликовала анонсы на официальном сайте и в социальных сетях, призывая болельщиков прийти на стадион. За час до начала матча для тифози планируется презентация обновлённой команды, которая готовится к старту нового сезона Серии А. У тифози будет возможность увидеть в деле новичков команды – Пауло Дибалу, Неманью Матича и перешедшего из «Лилля» Зеки Челика.



Этим летом «Рома» провела уже шесть контрольных матчей. Римляне обыграли английский «Сандерленд» (2:0), португальский «Портимоненсе» (2:0), уступили португальскому «Спортингу» (2:3) и итальянскому «Асколи» (0:1), сыграли вничью с французской «Ниццей» (1:1), а также с минимальным счётом победили английский «Тоттенхэм» (1:0).

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