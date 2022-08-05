Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр хочет завершить карьеру

45-летний судья Джюнейт Чакыр из Турции планирует завершить активную карьеру арбитра. Об этом сообщает Fanatik со ссылкой на президента федерации футбола Турции Мехмета Бююкеши.



Руководитель турецкой федерации сообщил, что арбитр ФИФА Чакыр получил несколько предложений из-за рубежа, но принял твёрдое решение завершить карьеру в родной стране. В Турции он желает сосредоточиться на обучении молодых судей. Он уже работает преподавателем на сборе и семинаре арбитров в Болу в преддверии старта нового сезона. Бююкеши добавил, что Чакыру обязательно будет предоставлена возможность отсудить памятный прощальный матч.



Чакыр начал карьеру футбольного судьи в 1997 году с работы на матчах третьего турецкого дивизиона. В 2001-м он перешёл в высшую лигу, в 2003-м стал арбитром УЕФА, в 2006-м – ФИФА. Он работал на двух чемпионатах мира, в 2018-м в России – на играх группового этапа Марокко – Иран и Нигерия – Аргентина, а также на полуфинале Хорватия – Англия.



Новый сезон чемпионата Турции стартует сегодня, 5 августа, матчем «Истанбулспор» – «Трабзонспор». Гости являются действующим обладателем трофея.

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