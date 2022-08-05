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Раконьяц: Черногория, Сербия и Россия – это всё одно, у нас общая история

Раконьяц: Черногория, Сербия и Россия – это всё одно, у нас общая история
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Нападающий московского «Локомотива» Марко Раконьяц ответил на вопрос об исторической связи России с Черногорией и Сербией, а также рассказал, чем различается футбол в этих странах.

«Мало читал историю, тем более что школу заканчивал экстерном, но на уровне семьи нам прививают это. Меня воспитывали так: Черногория, Сербия и Россия — это всё одно, у нас общая история. Это видно и в спорте, когда болельщики вывешивают общие баннеры. Чем отличается футбол в России и Сербии? В основном уровнем физической подготовки. Здесь футболисты сильнее, темп игры выше. Что касается обороны, центральные защитники в РПЛ тоже мощнее, но при этом они и медленнее, чем в Сербии», – приводит слова Раконьяца «Матч ТВ».

22-летний Раконьяц в апреле этого года подписал четырёхлетний контракт с «Локомотивом». Соглашение вступило в силу с сезона-2022/23. Ранее Марко играл за «Чукарички», с которыми стал бронзовым призёром чемпионата Сербии. В 28 матчах прошлого сезона во всех турнирах он забил 11 мячей.

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