Бразильский экс-защитник «Шахтёра» стал игроком французского «Лилля»

32-летний бразильский крайний защитник Исмаили, известный по выступлениям за донецкий «Шахтёр», стал игроком «Лилля». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Франции на официальном сайте.

«Я очень рад присоединиться к этому великому французскому клубу. Я много слышал о «Лилле», его инфраструктуре и болельщикам. Я с нетерпением жду встречи со своими новыми товарищами по команде. Я также с нетерпением жду возможности дебютировать в новых клубных цветах и проявить себя с лучшей стороны», — заявил Исмаили после перехода.

Отмечается, что с футболистом заключён годичный контракт – до 30 июня 2023 года. Он перешёл в «Лилль» на правах свободного агента. За «Шахтёр» он выступал почти 10 лет – в период с 2013 по 2022 года. За это время он провёл за донецкий клуб 228 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 42 результативные передачи.

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