Поль Погба отказался от операции на колено, чтобы не пропустить ЧМ

Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба принял решение отказаться от операции на колено, сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети.



По информации Скиры, такое решение исходило из опасений игрока пропустить ближайший чемпионат мира, который пройдёт уже в ноябре текущего года. Погба будет проходить консервативное решение.



Другим вариантом является наложение швов на повреждение, но это может потребовать от игрока отстранения на четыре-пять месяцев, из-за чего он будет вынужден пропустить ЧМ-2022.



Погба вернулся в «Ювентус» этим летом. Ранее француз уже выступал за туринский клуб. Напомним, мундиаль в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Погба отказался оставить автограф на футболке «МЮ» для фаната.