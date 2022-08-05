Стали известны лучшие игроки Первой лиги в июле. В тройке сразу два футболиста «Арсенала»

Пресс-служба Первой лиги на официальном сайте турнира объявила имена трёх лучших футболистов турнира по итогам трёх стартовых матчей в июле.

Лучшим футболистом месяца признан 33-летний российский полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв, отметившийся результативными действиями в каждой их трёх встреч – на его счету два забитых мяча и две голевые передачи. Вторым стал его 32-летний одноклубник – российский полузащитник Кирилл Панченко, у него также два гола и две результативные передачи. Замкнул тройку сильнейших в июле хавбек «КАМАЗа» Александр Гаглоев, отдавший три голевых паса, он помог своему клубу забраться на первое место в турнирной таблице.

Напомним, после трёх туров возглавляет турнирную таблицу Первой лиги «КАМАЗ», одержавший три победы в трёх матчах, за ним расположились тульский «Арсенал» и «Волгарь», в активе которых семь и шесть очков соответственно.

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