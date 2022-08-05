Даниэле Де Росси может возглавить «Палермо»

Бывший полузащитник «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси может возглавить итальянский «Палермо», сообщает Sportitalia.



По информации источника, Де Росси входит в список кандидатов на пост главного тренера итальянского клуба. Вышедший в Серию Б клуб летом приобрел холдинг Football City Group, которому принадлежит «Манчестер Сити» и ряд других клубов. Де Росси рассчитывает начать сольную тренерскую карьеру после опыта работы под руководством Роберто Манчини в сборной Италии.



Даниэле Де Росси — бывший капитан «Ромы», чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодёжного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

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