Антонио Конте рассказал о целях «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте рассказал о целях лондонской команды.



«Почему бы не выиграть АПЛ и Лигу чемпионов? Моя цель и цель клуба — стать лучше. Это процесс, который мы вместе начали семь месяцев назад. Если вы получаете место в Лиге чемпионов, это не значит, что вы достигли своей цели.



Я сказал, что хочу построить что-то важное с этим клубом, потому что мне нравится побеждать. Мой опыт подсказывает, что мы идём в правильном направлении.



В то же время я знаю, что клубу нужен был ещё один шаг, чтобы конкурировать с лучшими командами Европы. По этой причине мы не должны быть самонадеянными или высокомерными. Мы должны работать, работать, работать, чтобы совершенствоваться на поле и за его пределами, чтобы стать топ-клубом», — приводит слова Конте AFP.



Напомним, «Тоттенхэм» в прошлом сезоне не вышел из группы Лиги конференций, получив техническое поражение от УЕФА в шестом туре, когда матч «шпор» с «Ренном» не был проведён из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе. В прошлом сезоне «Тоттенхэм» занял четвёртое место в АПЛ.

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