Томас Мюллер: «Бавария» хочет продолжать задавать темп в Германии

Немецкий нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Я очень жду начало нового сезона в бундеслиге. «Айнтрахт» подходит к этому матчу на высоте, как и его болельщики. На стадионе должна быть отличная атмосфера. Мы, как игроки, несём ответственность за обеспечение высокого качества игры на поле.
В этом сезоне возможен 11-й чемпионский титул подряд, поэтому речь идёт о том, чтобы постоянно возвращать чувство победы. Теперь нам нужна ещё одна доза. Весь клуб задаёт направление движения. Мы хотим продолжать задавать темп в Германии — это важная цель», — приводит слова Мюллера пресс-служба клуба.
В сезоне-2021/2022 Томас Мюллер провёл за «Баварию» 45 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 25 результативных передач.
- 5 августа 2022
-
08:06
-
08:05
-
07:48
-
07:35
-
07:25
-
07:01
-
06:07
-
05:58
-
05:57
-
05:45
-
05:39
-
05:01
-
04:49
-
04:43
-
04:21
-
03:49
-
03:30
-
02:54
-
02:53
-
02:32
-
01:45
-
01:25
-
01:23
-
01:06
-
01:03
-
01:01
-
00:35
-
00:19
-
00:18
-
00:11
-
00:07
-
00:00
- 4 августа 2022
-
23:56
-
23:44
-
23:42