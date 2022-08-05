Томас Мюллер: «Бавария» хочет продолжать задавать темп в Германии

Немецкий нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего сезона.



«Я очень жду начало нового сезона в бундеслиге. «Айнтрахт» подходит к этому матчу на высоте, как и его болельщики. На стадионе должна быть отличная атмосфера. Мы, как игроки, несём ответственность за обеспечение высокого качества игры на поле.



В этом сезоне возможен 11-й чемпионский титул подряд, поэтому речь идёт о том, чтобы постоянно возвращать чувство победы. Теперь нам нужна ещё одна доза. Весь клуб задаёт направление движения. Мы хотим продолжать задавать темп в Германии — это важная цель», — приводит слова Мюллера пресс-служба клуба.



В сезоне-2021/2022 Томас Мюллер провёл за «Баварию» 45 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 25 результативных передач.