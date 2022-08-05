The Athletic: Тухель жаловался больше всех в АПЛ в сезоне-2020/2021. Рангник – в топ-10

Авторитетное издание The Athletic провело исследование почти 500 интервью главных тренеров клубов английской Премьер-лиги после матчей в сезоне-2020/2021 с целью выявить наставника с наибольшим количеством жалоб.
Так, рейтинг возглавил главный тренер лондонского «Челси» — Томас Тухель, который винил различные обстоятельства в 57,9% случаев. За ним следует наставник другого клуба из Лондона – Микель Артета, возглавляющий «Арсенал» (55,5%), а замыкает тройку Даниэль Фарке из «Норвич Сити» (54,5%).
На 10-м месте в рейтинге расположился 64-летний немецкий специалист Ральф Рангник (40%), знакомый многим по работе в «Локомотиве» и возглавлявший «Манчестер Юнайтед» во второй половине сезона.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, ставший чемпионом по итогам сезона, жаловался лишь в 27,3 % случаев, что является лишь 16-м показателем.
Меньше всего жалоб поступало от двух тренеров «Лидс Юнайтед» — Марсело Бьельсы (13%) и, сменившего его по ходу сезона, Джесси Марша (12,5%).
Самые возрастные тренеры в футболе.
- 5 августа 2022
-
08:06
-
08:05
-
07:48
-
07:35
-
07:25
-
07:01
-
06:07
-
05:58
-
05:57
-
05:45
-
05:39
-
05:01
-
04:49
-
04:43
-
04:21
-
03:49
-
03:30
-
02:54
-
02:53
-
02:32
-
01:45
-
01:25
-
01:23
-
01:06
-
01:03
-
01:01
-
00:35
-
00:19
-
00:18
-
00:11
-
00:07
-
00:00
- 4 августа 2022
-
23:56
-
23:44
-
23:42