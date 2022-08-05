The Athletic: Тухель жаловался больше всех в АПЛ в сезоне-2020/2021. Рангник – в топ-10

Авторитетное издание The Athletic провело исследование почти 500 интервью главных тренеров клубов английской Премьер-лиги после матчей в сезоне-2020/2021 с целью выявить наставника с наибольшим количеством жалоб.

Так, рейтинг возглавил главный тренер лондонского «Челси» — Томас Тухель, который винил различные обстоятельства в 57,9% случаев. За ним следует наставник другого клуба из Лондона – Микель Артета, возглавляющий «Арсенал» (55,5%), а замыкает тройку Даниэль Фарке из «Норвич Сити» (54,5%).

На 10-м месте в рейтинге расположился 64-летний немецкий специалист Ральф Рангник (40%), знакомый многим по работе в «Локомотиве» и возглавлявший «Манчестер Юнайтед» во второй половине сезона.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, ставший чемпионом по итогам сезона, жаловался лишь в 27,3 % случаев, что является лишь 16-м показателем.

Меньше всего жалоб поступало от двух тренеров «Лидс Юнайтед» — Марсело Бьельсы (13%) и, сменившего его по ходу сезона, Джесси Марша (12,5%).

Самые возрастные тренеры в футболе.