Заявление НБА по делу Грайнер, реакция МОК на слова Тутберидзе. Главное к утру

НБА выступила с заявлением по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, МОК отреагировал на слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе про отстранение российских спортсменов от соревнований, новый трансфер «Пари Сен-Жермен». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. НБА выступила с заявлением по поводу вердикта суда над Бриттни Грайнер.

2. МОК отреагировал на эмоциональные слова Тутберидзе про отстранение россиян.

3. «ПСЖ» объявил о подписании Ренату Саншеша.

4. Белый дом: госсекретарь США настроен лично поговорить с Лавровым по делу Грайнер.

5. Каррера: главная проблема Кокорина — в менталитете.

6. Невилл: неприятно наблюдать, как Роналду ведёт себя в раздевалке.

7. Медведев уверенно разобрался с литовцем Беранкисом и вышел в полуфинал турнира в Мексике.

8. Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе.

9. «Калгари» подписал новый контракт с Джонатаном Юбердо на общую сумму в $ 84 млн.

10. Агент Монтеса отреагировал на новость, что переговоры по переходу в «Динамо» зашли в тупик.