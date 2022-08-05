Заявление НБА по делу Грайнер, реакция МОК на слова Тутберидзе. Главное к утру

НБА выступила с заявлением по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, МОК отреагировал на слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе про отстранение российских спортсменов от соревнований, новый трансфер «Пари Сен-Жермен». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. НБА выступила с заявлением по поводу вердикта суда над Бриттни Грайнер.
2. МОК отреагировал на эмоциональные слова Тутберидзе про отстранение россиян.
3. «ПСЖ» объявил о подписании Ренату Саншеша.
4. Белый дом: госсекретарь США настроен лично поговорить с Лавровым по делу Грайнер.
5. Каррера: главная проблема Кокорина — в менталитете.
6. Невилл: неприятно наблюдать, как Роналду ведёт себя в раздевалке.
7. Медведев уверенно разобрался с литовцем Беранкисом и вышел в полуфинал турнира в Мексике.
8. Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе.
9. «Калгари» подписал новый контракт с Джонатаном Юбердо на общую сумму в $ 84 млн.
10. Агент Монтеса отреагировал на новость, что переговоры по переходу в «Динамо» зашли в тупик.
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