Артета высказался о решении преклонять колено лишь в определённых матчах АПЛ

40-летний испанский специалист Микель Артета, возглавляющий лондонский «Арсенал», отреагировал на решение проводить акцию преклонения колена футболистами в рамках поддержки Black Lives Matter («Жизни чёрных важны») лишь перед определёнными матчами английской Премьер-лиги.
«Что ж, надеюсь, это будет также продуктивно, мы всё равно должны посылать очень важный сигнал о том, что равенство имеет для нас огромное значение. В нашем футбольном клубе, надеюсь, как и в нашей индустрии в целом, рады каждому, и мы должны продолжать придерживаться этого послания», — приводит слова Артеты ESPN.
Напомним, в число определённых игр входят стартовые матчи сезона, встречи Boxing Day, которые состоятся сразу же после чемпионата мира, а также туры лиги, которые пройдут в октябре 2022-го и марте 2023 года и будут посвящены кампании по борьбе с расизмом.
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