«Аякс» представил стильный выездной комплект формы на предстоящий сезон

Действующий чемпион Нидерландов – «Аякс», представил стильный комплект выездной формы на сезон-2022/2023. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Футболка идёт с основой тёмно-синего цвета и включает в себя три красные полосы на плечах, а также красно-жёлтый орнамент на шее и рукавах. Логотипы аdidas и Ziggo на передней части новой формы золотисто-жёлтого цвета, сама эмблема «Аякса» разделена на два цвета — жёлтый для значка и красный для звёзд. При этом «крестовые» узоры на форме заимствованы из герба флага города Амстердама.
Напомним, в дебютном матче сезона «Аякс» встречался с «ПСВ Эйндховен» в борьбе за Суперкубок Нидерландов. В результативной встрече с восемью голами сильнее оказались номинальные гости – 5:3. В первом туре Эридивизии «Аякс» сыграет на выезде с «Фортуной», матч состоится в субботу, 6 августа.
- 5 августа 2022
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