«Марсель» договорился о трансфере Жордана Верету из «Ромы»
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29-летний французский полузащитник Жордан Верету переходит из итальянской «Ромы» в «Марсель». В ближайшие часы футболист пройдёт медосмотр в клубе из Франции, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Сумма сделки составит € 11 млн. Также в соглашении предусмотрены бонусы в размере € 4,5.
Контракт будет подписан до 2025 года с опцией продления на 2026 год.
Верету выступал за «Рому» в аренде в сезоне-2019/2020, перед сезоном-2020/2021 подписал с клубом полноценный контракт.
За римлян полузащитник провёл 131 матч, забив 22 мяча и отдав 16 голевых передач. Вместе с командой он стал победителем Лиги конференций в прошлом сезоне.
Также Верету выступал за французские «Нант» и «Сент-Этьен», английскую «Астон Виллу», итальянскую «Фиорентину».
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