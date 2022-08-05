«Марсель» договорился о трансфере Жордана Верету из «Ромы»

29-летний французский полузащитник Жордан Верету переходит из итальянской «Ромы» в «Марсель». В ближайшие часы футболист пройдёт медосмотр в клубе из Франции, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сумма сделки составит € 11 млн. Также в соглашении предусмотрены бонусы в размере € 4,5.

Контракт будет подписан до 2025 года с опцией продления на 2026 год.

Верету выступал за «Рому» в аренде в сезоне-2019/2020, перед сезоном-2020/2021 подписал с клубом полноценный контракт.

За римлян полузащитник провёл 131 матч, забив 22 мяча и отдав 16 голевых передач. Вместе с командой он стал победителем Лиги конференций в прошлом сезоне.

Также Верету выступал за французские «Нант» и «Сент-Этьен», английскую «Астон Виллу», итальянскую «Фиорентину».