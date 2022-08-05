Агуэро назвал своих фаворитов предстоящего розыгрыша АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро назвал своих фаворитов предстоящего розыгрыша английской Премьер-лиги.
«Думаю, что в новом сезоне английская Премьер-лига докажет, что она является одним из самых конкурентоспособных чемпионатов в мире.
Мои фавориты в борьбе за чемпионство — «Манчестер Сити», который может повторить прошлогодний успех, «Ливерпуль» и «Челси». Также я добавлю в этот список «Арсенал», который очень хорошо усилился и провёл отличные игры в межсезонье. Артета создал в «Арсенале» отличный проект. Думаю, в этом году «канониры» станут поводом для разговоров.
Преимущество «Сити» в том, что там уже есть команда, которая знает, как взаимодействовать на поле. К тому же они усилились несколькими трансферами, хоть и потеряли Стерлинга. «Ливерпуль» тоже потерял Мане, но приобрёл Нуньеса», — приводит слова Агуэро Manchester Evening News со ссылкой на Stake.com.
- 5 августа 2022
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