«Галатасарай» вышел в лидеры в борьбе за Дриса Мертенса

«Галатасарай» лидирует в гонке за подписание нападающего сборной Бельгии Дриса Мертенса. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, сейчас турецкий клуб ведёт переговоры с 35-летним бельгийцем, пытаясь убедить его подписать контракт именно с «Галатасараем». Сообщается, что стамбульцы предлагают Мертенсу контракт до конца сезона-2023/2024.
Ранее СМИ стало известно об интересе к бельгийцу со стороны клубов из Бельгии и Франции. Рассматривался также вариант с переходом нападающего в «Ювентус» и возобновлением контракта с «Наполи».
Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Мертенс стал свободным агентом. В нём он провёл за «Наполи» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал одну голевую передачу.
- 5 августа 2022
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