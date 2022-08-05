Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Галатасарай» вышел в лидеры в борьбе за Дриса Мертенса

«Галатасарай» вышел в лидеры в борьбе за Дриса Мертенса
Комментарии

«Галатасарай» лидирует в гонке за подписание нападающего сборной Бельгии Дриса Мертенса. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, сейчас турецкий клуб ведёт переговоры с 35-летним бельгийцем, пытаясь убедить его подписать контракт именно с «Галатасараем». Сообщается, что стамбульцы предлагают Мертенсу контракт до конца сезона-2023/2024.

Ранее СМИ стало известно об интересе к бельгийцу со стороны клубов из Бельгии и Франции. Рассматривался также вариант с переходом нападающего в «Ювентус» и возобновлением контракта с «Наполи».

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Мертенс стал свободным агентом. В нём он провёл за «Наполи» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал одну голевую передачу.

Новость по теме
Полузащитник «Арсенала» Торрейра согласился перейти в «Галатасарай»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022