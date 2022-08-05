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Агуэро назвал фаворитов в борьбе за «Золотую бутсу» грядущего сезона АПЛ

Агуэро назвал фаворитов в борьбе за «Золотую бутсу» грядущего сезона АПЛ
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро назвал своих фаворитов в борьбе за звание лучшего бомбардира английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.

«На мой взгляд, главные претенденты на «Золотую бутсу» — Рахим Стерлинг, Эрлинг Холанд, Мохамед Салах и Габриэл Жезус. Но, например, Гарри Кейн и Сон Хын Мин всегда отличаются высокой результативностью, и я не вижу причин, по которым этого может не случиться в грядущем сезоне.

Все перечисленные мной игроки талантливы и играют в хороших командах, от которых мы ожидаем серьёзных результатов», — приводит слова Агуэро Manchester Evening News со ссылкой на Stake.com.

Напомним, сегодня, 5 августа, стартует новый розыгрыш чемпионата Англии по футболу. В матче-открытии турнира встретятся «Кристал Пэлас» и «Арсенал». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

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