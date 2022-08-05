Болельщики «Арсенала» и «Тоттенхэма» настроены оптимистичнее всех в новом сезоне АПЛ

The Athletic провёл опрос среди болельщиков клубов английской Премьер-лиги. Фанатам было предложено ответить на вопрос: «Оптимистично ли вы смотрите на новый сезон для своей любимой команды?»
Лучше всех настроены болельщики «Тоттенхэма» и «Арсенала» – больше всего ответов «да», тогда как фанаты «Борнмута» совсем не ждут успеха – больше всего ответов «нет». Представляем вашему вниманию результаты опроса.
1. «Арсенал» – 97% против 3%
2. «Тоттенхэм» – 97% против 3%
3. «Ньюкасл» – 96% против 4%
4. «Манчестер Сити» – 96% против 4%
5. «Кристал Пэлас» – 94% против 6%
6. «Ноттингем Форест» – 94% против 6%
7. «Брайтон» – 93% против 7%
8. «Ливерпуль» – 86% против 14%
9. «Астон Вилла» – 85% против 15%
10. «Вест Хэм» – 85% против 15%
11. «Брентфорд» – 82% против 18%
12. «Манчестер Юнайтед» – 72% против 28%
13. «Лидс» – 71% против 29%
14. «Саутгемптон» – 67% против 33%
15. «Фулхэм» – 59% против 41%
16. «Лестер» – 59% против 41%
17. «Вулверхэмптон» – 40% против 60%
18. «Эвертон» – 36% против 64%
19. «Челси» – 33% против 67%
20. «Борнмут» – 27% против 73%
Напомним, новый сезон английской Премьер-лиги стартует уже сегодня. На стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне матч-открытие проведут «Кристал Пэлас» и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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