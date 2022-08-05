Болельщики «Арсенала» и «Тоттенхэма» настроены оптимистичнее всех в новом сезоне АПЛ

The Athletic провёл опрос среди болельщиков клубов английской Премьер-лиги. Фанатам было предложено ответить на вопрос: «Оптимистично ли вы смотрите на новый сезон для своей любимой команды?»



Лучше всех настроены болельщики «Тоттенхэма» и «Арсенала» – больше всего ответов «да», тогда как фанаты «Борнмута» совсем не ждут успеха – больше всего ответов «нет». Представляем вашему вниманию результаты опроса.



1. «Арсенал» – 97% против 3%

2. «Тоттенхэм» – 97% против 3%

3. «Ньюкасл» – 96% против 4%

4. «Манчестер Сити» – 96% против 4%

5. «Кристал Пэлас» – 94% против 6%

6. «Ноттингем Форест» – 94% против 6%

7. «Брайтон» – 93% против 7%

8. «Ливерпуль» – 86% против 14%

9. «Астон Вилла» – 85% против 15%

10. «Вест Хэм» – 85% против 15%

11. «Брентфорд» – 82% против 18%

12. «Манчестер Юнайтед» – 72% против 28%

13. «Лидс» – 71% против 29%

14. «Саутгемптон» – 67% против 33%

15. «Фулхэм» – 59% против 41%

16. «Лестер» – 59% против 41%

17. «Вулверхэмптон» – 40% против 60%

18. «Эвертон» – 36% против 64%

19. «Челси» – 33% против 67%

20. «Борнмут» – 27% против 73%



Напомним, новый сезон английской Премьер-лиги стартует уже сегодня. На стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне матч-открытие проведут «Кристал Пэлас» и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.