Защитник «Спартака» Маслов: к оптимальным кондициям ещё не вернулся

22-летний защитник московского «Спартака» Павел Маслов прокомментировал своё первое за долгое время появление на поле в матче 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:1).
«Было странно. Никаких особо эмоций в матче с «Оренбургом» не испытал. Было лёгкое непонимание того, что происходит. Не мандраж, а ощущение, будто паузы не было. Когда сказали выходить на поле – ничего не почувствовал даже.
К оптимальным кондициям ещё не вернулся, но я могу нормально ходить, двигаться, это уже хорошо. После матча было много поздравлений, особенно от медицинского штаба. Не зря мы полтора года бились за здоровье. Все были в приятных эмоциях, что я вернулся после столь долгого перерыва», — сказал Маслов на клубном YouTube-канале «Спартака».
Напомним, Маслов вышел на замену на 89-й минуте игры с «Оренбургом». До этого момента Павел последний раз появлялся на поле в матче с «Химками» 10 мая 2021 года. В августе прошлого года защитник перенёс операцию по восстановлению целостности сухожилий обеих четырёхглавых мышц. Всего за основу «Спартака» Маслов провёл 40 матчей, отдав две результативные передачи.
- 5 августа 2022
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