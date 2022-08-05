«Барселона» близка к подписанию Маркоса Алонсо

31-летний защитник «Челси» и сборной Испании Маркос Алонсо может в ближайшее время подписать контракт с «Барселоной». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, сделка близка к завершению. Сообщается, что условия контракта были согласованы месяц назад. Сторонам нужно было получить согласие на переход главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, который одобрил трансфер после получения информации о приобретении на позицию Алонсо Марка Кукурельи из «Брайтона».



Контракт Алонсо с «Челси» длится до конца сезона-2022/2023. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 12 млн. В прошлом сезоне испанец провёл 44 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.