«Монца» арендовала защитника донецкого «Шахтёра»

Защитник донецкого «Шахтёра» Марлон продолжит карьеру в Серии А. 26-летний бразилец перешёл в «Монцу» на правах аренды, информирует официальный сайт итальянского клуба.
Арендное соглашение Марлона с «Монцей» рассчитано до конца сезона-2022/2023. О наличии опции полноценного выкупа футболиста не сообщается.
Напомним, в новом сезоне «Монца» дебютирует в элитном дивизионе чемпионата Италии по футболу.
Марлон перешёл в «Шахтёр» летом 2021 года из «Сассуоло», за который играл с 2018 года. Ранее он также выступал за «Ниццу», «Барселону Б» и «Флуминенсе». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 10 млн. В прошлом сезоне защитник провёл за «Шахтёр» 22 матча, заработал пять жёлтых и одну красную карточку.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб:
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