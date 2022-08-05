Стартует АПЛ сезона-2022/2023: расписание 1-го тура, можно ли смотреть матчи в России

Сегодня, 5 августа, стартует новый сезон английской Премьер-лиги. Матчем-открытием турнира станет лондонское дерби «Кристал Пэлас» — «Арсенал».

Полное расписание 1-го тура АПЛ сезона-2022/2023:

5 августа, пятница

«Кристал Пэлас» — «Арсенал» (22:00 мск)

6 августа, суббота

«Фулхэм» — «Ливерпуль» (14:30 мск)

«Борнмут» — «Астон Вилла» (17:00 мск)

«Лидс Юнайтед» — «Вулверхэмптон» (17:00 мск)

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ноттингем Форест» (17:00 мск)

«Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон» (17:00 мск)

«Эвертон» — «Челси» (19:30 мск)

7 августа, воскресенье

«Лестер Сити» — «Брентфорд» (16:00 мск)

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» (16:00 мск)

«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити» (18:30 мск).

Матчи нового сезона английской Премьер-лиги не будут транслироваться на официальных российских телеканалах или стриминговых сервисах из-за санкций со стороны Великобритании.

У кого в АПЛ самый крупный контракт?