Агент полузащитника «Галатасарая» Йылмаза сообщил об интересе со стороны «Крыльев Советов»

Тукай Малдан, агент турецкого нападающего «Галатасарая» Барыша Йылмаза, сообщил о переговорах по трансферу игрока с самарскими «Крыльями Советов».

«Переговоры по возможному переходу Йылмаза в «Крылья Советов» и вправду были. Мне позвонили из «Крыльев», но я сказал, что сначала надо поговорить с «Галатасараем». На этом мы закончили наш разговор и, как вы видите, переговоры не сдвинулись с места», — сказал Малдан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее турецкий журналист Сами Йен Хабер сообщил, что «Крылья Советов» сделали предложение об аренде Йылмаза. По его информации, игрок был готов дать согласие, но главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук затормозил ведение переговоров.

22-летний Йылмаз в сезоне-2021/2022 провёл 23 матча, результативными действиями не отметился.