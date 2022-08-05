Гвардиола: очень хочу, чтобы Бернарду Силва остался в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с возможным уходом португальского полузащитника Бернарду Силвы из команды.



«Я много раз говорил, что желание игрока — это самое важное. Хочу, чтобы в команде все были рады вместе заниматься общим делом. Конечно, я был бы счастлив, если бы Бернарду остался здесь, он особенный человек для раздевалки команды, но я не знаю, что будет дальше. Правда, не знаю.



Случится то, что должно случиться. Будет отлично, если он останется, но если ему придётся покинуть команду — это футбол, у клубов есть договорённости, у игроков есть желания, а я не тот человек, который будет преграждать дорогу к реализации желаний.



Хочу видеть в команде лучших футболистов, поэтому очень хочу, на 100%, чтобы Бернарду Силва остался. Насколько я знаю, ни сейчас, ни в прошлом сезоне «Манчестер Сити» не получал по нему никаких предложений. Бернарду тренируется, он хорошо готов к воскресному матчу», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».



В первом туре АПЛ в эти выходные «Манчестер Сити» встретится с лондонским «Вест Хэмом».