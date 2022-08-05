Медина рассказал о личных и командных целях в ЦСКА на сезон

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал о личных и командных целях на сезон-2022/2023. Футболист хочет совершить более 10 результативных действий и выиграть с армейской командой трофей.

«Я всегда стараюсь высоко поднимать планку, ставить максимальные цели. Ради этого готов работать изо всех сил. Когда я приехал сюда, мне сразу хотелось выиграть титул, забить как можно больше голов и отдать много голевых передач. В этом сезоне хочется по системе «гол+пас» достичь двузначной цифры, точно больше 10. А если говорить о команде — выиграть с ней титул.

Общая цель ЦСКА – чемпионство? Когда команда начинает новый этап, то у всех появляется одна мечта. Все знают, в каком большом клубе играют и чего хотят достичь. Поэтому в поте лица будем стараться идти к своей цели», — приводит слова Медины официальный сайт ЦСКА.

Напомним, ранее Медина заявлял, что счастлив в стане ЦСКА и не намерен покидать московский клуб.