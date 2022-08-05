«Челси» объявил о трансфере Марка Кукурельи

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе Марка Кукурельи из «Брайтон энд Хоув Альбион».
24-летний испанский фланговый защитник подписал с лондонским клубом контракт сроком на шесть лет.
«Я очень счастлив! Для меня это потрясающая возможность присоединиться к одному из лучших клубов мира! Я буду усердно работать, чтобы быть здесь счастливым и помогать команде», — приводит слова Кукурельи пресс-служба «Челси».
Марк Кукурелья перешёл в «Брайтон» летом прошлого года из испанского «Хетафе». За «чаек» он провёл 38 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 28 млн.
Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера Кукурельи в «Челси» составит около € 68 млн + € 9 млн в виде бонусов.
У кого в АПЛ — самый крупный контракт?
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