«Челси» объявил о трансфере Марка Кукурельи

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе Марка Кукурельи из «Брайтон энд Хоув Альбион».

24-летний испанский фланговый защитник подписал с лондонским клубом контракт сроком на шесть лет.

«Я очень счастлив! Для меня это потрясающая возможность присоединиться к одному из лучших клубов мира! Я буду усердно работать, чтобы быть здесь счастливым и помогать команде», — приводит слова Кукурельи пресс-служба «Челси».

Марк Кукурелья перешёл в «Брайтон» летом прошлого года из испанского «Хетафе». За «чаек» он провёл 38 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 28 млн.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера Кукурельи в «Челси» составит около € 68 млн + € 9 млн в виде бонусов.

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