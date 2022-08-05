Каррера: Кокорин — русский Балотелли

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера провёл параллель между российским нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным и скандальным итальянским нападающим Марио Балотелли. Оба футболиста считались очень талантливыми и перспективными, однако не реализовали свой потенциал на сто процентов.
«Кокорин — русский Балотелли. Их футбольные карьеры очень похожи. Это хороший пример того, что недостаточно одного таланта для достижения высоких результатов. В футболе таких примеров много. Полностью раскрыть свой потенциал способны только люди с сильным характером», — приводит слова Массимо Карреры Sport24.
Напомним, ранее итальянские СМИ сообщали, что «Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина в летнее трансферное окно, однако не может найти на него покупателя.
- 5 августа 2022
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