Баженов: если «Спартак» легко обыграет «Урал» — скажу, что может конкурировать с «Зенитом»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался в преддверии матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Уралом». Игра состоится завтра, 6 августа.

«Есть некоторые опасения перед матчем. «Спартак» едет в Екатеринбург фаворитом — это факт. Но не стоит недооценивать «Урал». «Урал» даст бой — это точно, у них неплохое нападение. Где-то не везло, где-то помешало удаление. «Уралу» терять нечего. Думаю, что они будут показывать всё, на что способны.

«Спартак» для многих раздражитель. Мне бы очень не хотелось, чтобы «Спартак» приехал в Екатеринбург с шапкозакидательским настроением. Если «Спартак» легко обыграет «Урал», то я очень удивлюсь. Тогда скажу, что ребята молодцы, сильны и могут конкурировать с «Зенитом», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.