Медина заявил, что готов перекрасить косичку в красно-синие цвета, если ЦСКА выиграет РПЛ

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что готов перекрасить свою косичку в красно-синие цвета, если армейцам удастся стать чемпионами Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023.

«Стоит ли заранее предрекать следующее чемпионство «Зениту»? Каждый новый сезон — отдельная история. Даже у самых лучших команд в какой-то момент происходит спад. Любые серии когда-то прерываются. И нам надо воспользоваться этим моментом, продолжать усиленно работать, искать свой шанс и бороться за титул.

Готов ли я отрезать косичку, если ЦСКА станет чемпионом? Нет, отстричь не готов! (смеётся). Но готов перекрасить её в красно-синие цвета. Как Вагнер Лав. Он вошёл в историю клуба, и мне тоже бы этого хотелось», — приводит слова Медины официальный сайт ЦСКА.

Напомним, ранее Медина заявлял, что счастлив в стане ЦСКА и не намерен покидать московский клуб.