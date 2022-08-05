Хесус Медина высказался о хорошем старте сезона в исполнении ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о хорошем старте сезона в исполнении армейской команды. Напомним, сейчас красно-синие входят в группу лидеров вместе с «Зенитом» и «Спартаком» — команды набрали по семь очков за три тура.

«В чём секрет хорошего начала сезона? Мы действительно очень хорошо начали, выдали отличный старт. Команда выполняет все требования тренерского штаба именно так, как они хотят видеть. Все футболисты очень мотивированы, все хотят расти, совершенствоваться и прибавлять с каждым матчем.

Если говорить о товарищеских матчах на сборах, то там игрокам было сложнее внедрить то, что хочет Федотов. Но мы молодая команда, и, как все молодые ребята, хотим учиться, развиваться и становиться лучше. В первых матчах чемпионата болельщики могли увидеть, что мы многое подправили и заслужили победы в играх с «Уралом» и «Сочи». Обидно, что упустили очки в Нижнем Новгороде, но всё ещё впереди», — приводит слова Медины официальный сайт ЦСКА.