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Футболистка сборной Швеции Риттинг-Канерид перешла в «Челси»

Футболистка сборной Швеции Риттинг-Канерид перешла в «Челси»
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25-летняя нападающая сборной Швеции Анна Йоханна Риттинг-Канерид стала футболисткой лондонского «Челси», сообщает официальный сайт синих.

Форвард перешла из шведского «Хеккена». Контракт с «Челси» подписан на три года с опцией продления ещё на один.

«Мы наблюдали за развитием Йоханны последние 12–18 месяцев, и она провела восхитительный последний сезон в Швеции. Она очень быстрая, подходящего возраста, соответствует тем характеристикам, которые нам были нужны. Йоханна добавит команде динамичности, и мы очень ждём начала её карьеры в «Челси», — приводит слова главного тренера Эммы Хейз официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, сборная Швеции дошла до полуфинала на минувшем Евро, уступив будущим чемпионкам — англичанкам. За новую команду Риттинг-Канерид выступает россиянка Алсу Абдуллина.

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