Кечинов: «Урал» будет ложиться костьми. Но чувствую — «Спартак» победит
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался в преддверии матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Уралом». Игра состоится завтра, 6 августа.
«Спартак» очень удачно стартовал, много забивает, играет агрессивно. Но завтра предстоит тяжелейшая игра, так как «Урал» стартовал крайне неудачно — три поражения подряд. Деваться им уже некуда. Есть слухи, что главного тренера «Урала» Шалимова могут уволить. Думаю, что настрой завтра у «Урала» будет сумасшедший. Будут костьми ложиться и стараться обыграть «Спартак». Чувствую и верю, что «Спартак» завтра победит в упорной борьбе», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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