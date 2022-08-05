«Я тинейджер». Кокорин ответил на претензию за общение с 15-летней девушкой

Нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина вновь уличили в общении с 15-летней Тоней Худяковой, танцовщицей и дочерью российского клипмейкера Павла Худякова.

Фото: Соцсети Тони Худяковой

Девушка в своих соцсетях опубликовала серию фотографий, посвященных окончанию девятого класса школы. 31-летний футболист прокомментировал этот пост: «Сейчас бы на Комо, а не вот это всё».

Один из пользователей написал Кокорину: «Сейчас бы взрослому мужику с семьёй бомбить комменты школьницам, а не вот это всё». Александр в ответ на претензию отшутился: «Я тинейджер».

Фото: Соцсети Тони Худяковой

Напомним, в июле девушка опубликовала фотографию, на которой она вместе с Александром Кокориным катается на одном гидроцикле. Этот снимок вызвал резонанс в соцсетях.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе прошлого года. Действующий контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. В минувшем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах за «Фиорентину» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры о досрочном расторжении соглашения.