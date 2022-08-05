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Экс-нападающий «Спартака» Джордан Ларссон стал игроком «Шальке»

Экс-нападающий «Спартака» Джордан Ларссон стал игроком «Шальке»
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25-летний нападающий сборной Швеции и бывший футболист московского «Спартака» Джордан Ларссон подписал контракт с немецким «Шальке-04», информирует клубная пресс-служба.

Ларссон пополнил состав «Шальке» на правах свободного агента. Стороны подписали соглашение сроком до конца сезона-2024/2025. В составе немецкой команды 25-летний шведский нападающий будет выступать под седьмым номером.

Напомним, в апреле этого года Ларссон присоединился к шведскому АИКу на правах аренды. В июне он расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию. Нападающий поддержал решение ФИФА о разрешении иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами и не вернулся в Россию после аренды.

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