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В агентстве защитника «Фламенго» Перейры подтвердили, что ведут переговоры с «Краснодаром»

В агентстве защитника «Фламенго» Перейры подтвердили, что ведут переговоры с «Краснодаром»
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Агентство бразильского защитника «Фламенго» Лео Перейры подтвердило, что переговоры с «Краснодаром» ведутся.

«Можем подтвердить, что сейчас ведутся переговоры между клубами о переходе Перейры в «Краснодар», — заявили в агентстве R13 Fussball в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Фото: ФК «Фламенго»

Ранее о переговорах по трансферу Лео Перейры сообщал Sport24.

26-летний центральный защитник выступает за «Фламенго» с января 2020 года. В составе этой команды он провёл 83 матча, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Кроме «Фламенго», Перейра выступал за бразильские «Наутико» и «Атлетико Паранаэнсе», американский «Орландо Сити».

Напомним, в аренде во «Фламенго» находится уругвайский защитник московского «Динамо» Гильермо Варела.

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