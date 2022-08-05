Эрик тен Хаг — о Роналду: у нас есть лучший нападающий. Рад, что он в команде

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг португальского нападающего Криштиану Роналду, который в недавнем товарищеском матче с «Райо Вальекано» (1:1) покинул стадион за восемь минут до конца встречи.
«Должен отметить, в той ситуации многие игроки ушли со стадиона, но в центре внимания находится Криштиану. Это неправильно. Проведите расследование, и вы выясните, что так поступило несколько футболистов. У нас есть лучший нападающий. Я действительно рад, что он здесь, в команде. Всё идёт по плану», — приводит слова тен Хага Daily Express.
Напомним, форвард МЮ вышел в стартовом составе на этот товарищеский матч, но был заменён в перерыве. Позже главный тренер манкунианцев подтвердил, что досрочно уехавших с игры футболистов было несколько. Специалист раскритиковал действия своих подопечных и назвал их неприемлемыми.
- 5 августа 2022
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