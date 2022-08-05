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Агент нападающего Янсане заявил, что игрок близок к переходу в «Пари НН» на правах аренды

Агент нападающего Янсане заявил, что игрок близок к переходу в «Пари НН» на правах аренды
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Оробийи Родос, агент нападающего молдавского «Шерифа» Момо Янсане, рассказал, что его клиент близок к переходу в «Нижний Новгород» на правах аренды.

«Мы ведём переговоры с «Пари НН» по аренде Янсане и близки к соглашению», — сказал Родос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее о том, что «Нижний Новгород» ведёт переговоры с 25-летним футболистом, сообщал Metaratings. Янсане уже выступал за российскую команду с января по июнь 2021 года на правах аренды из клуба «Блэк Старз» (Гвинея). Тогда нападающий в 16 матчах забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Тем же летом Момо перешёл в молдавский «Шериф», с которым стал чемпионом Молдавии и обладателем Кубка страны, а также выступил на групповом этапе Лиги чемпионов, где забил донецкому «Шахтёру».

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