Агент нападающего Янсане заявил, что игрок близок к переходу в «Пари НН» на правах аренды

Оробийи Родос, агент нападающего молдавского «Шерифа» Момо Янсане, рассказал, что его клиент близок к переходу в «Нижний Новгород» на правах аренды.

«Мы ведём переговоры с «Пари НН» по аренде Янсане и близки к соглашению», — сказал Родос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее о том, что «Нижний Новгород» ведёт переговоры с 25-летним футболистом, сообщал Metaratings. Янсане уже выступал за российскую команду с января по июнь 2021 года на правах аренды из клуба «Блэк Старз» (Гвинея). Тогда нападающий в 16 матчах забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Тем же летом Момо перешёл в молдавский «Шериф», с которым стал чемпионом Молдавии и обладателем Кубка страны, а также выступил на групповом этапе Лиги чемпионов, где забил донецкому «Шахтёру».