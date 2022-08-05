ЦСКА в меньшинстве обыграл «Енисей» и вышел в полуфинал женского Кубка России
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Сегодня, 5 августа, на стадионе «Новые Химки» женский ЦСКА принимал «Енисей» (Красноярск) в четвертьфинальном матче Кубка России. Встреча завершилась победой домашней команды со счётом 2:0.
На 61-й минуте московская команда осталась в меньшинстве: красную карточку получила защитница Юлия Мясникова. Однако это не помешало ЦСКА открыть счёт в матче, когда спустя три минуты Диана Мамедова отправила мяч в свои ворота. На 76-й минуте Франциска Ортега развила успех ЦСКА, отличившись с передачи Валерии Бизенковой.
Расписание всех встреч четвертьфинала Кубка России:
«Звезда-2005» — «Рязань-ВДВ» (5 августа, 17:30 мск);
«Локомотив» — «Чертаново» (5 августа, 20:00 мск);
«Ростов» — «Зенит» (6 августа, 18:00 мск).
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