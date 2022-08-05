Мостовой: при поражении матч со «Спартаком» может быть последним для Шалимова в «Урале»

Главный тренер команды Медиалиги «AMC Fights Nights» Александр Мостовой считает, что наставника «Урала» Игоря Шалимова могут уволить в случае поражения команды от «Спартака» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«После первого тура я сказал, посмотрев на календарь, что «Спартак» в пяти турах должен набрать близкое к максимальному количество очков. Пока всё к этому идёт. Не вижу, по каким причинам «Спартак» не сможет обыграть «Урал». Ясно, что у «Урала» три поражения в первых трёх турах, при четвёртом поражении матч со «Спартаком» может быть последним для Игоря Шалимова. «Урал» может отобрать очки у «Спартака», если только какой-то сумасшедший гол забьёт и будет всей командой отбиваться. Думаю, что шансы в матче где-то 70 на 30 в пользу «Спартака», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

После трёх туров у «Урала» ноль набранных очков и последнее место в турнирной таблице.