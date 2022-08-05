Фоден: когда Холанд будет в лучшей форме, его будет сложно остановить

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался о новичке английской команды — норвежском нападающем Эрлинге Холанде.
«Холанд — отличное дополнение для нашей команды. Он заставляет всех смеяться, но достаточно скромен, что важно, когда ты переходишь в новый коллектив. Эрлинг хочет чего-то добиться с «Манчестер Сити», что может означать лишь хорошее. Он опасен перед воротами. Я уверен, что, когда Холанд будет в лучшей форме, его будет сложно остановить», — приводит слова Фодена Sky Sports.
22-летний Холанд дебютировал за «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии, однако не сумел отметиться результативными действиями в матче, в котором его команда проиграла «Ливерпулю» со счётом 1:3.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:
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