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Владимир Федотов назвал сильные качества новичка ЦСКА Виктора Мендеса

Владимир Федотов назвал сильные качества новичка ЦСКА Виктора Мендеса
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о полузащитнике команды Викторе Фелипе Мендесе.

«Хорошая работоспособность — это раз. Хорошая работа с мячом и понимание игры. Виктор уверенно действует с мячом, хорошо чувствует темп и ритм игры, хорошо включается в атаку и видит поле. Это те качества, которые нужны команде для организации атакующих действий. Это молодой футболист, у которого есть перспективы для роста», — сказал Федотов в видео, опубликованном на YouTube-канале ЦСКА.

22-летний Мендес перешёл в ЦСКА из чилийского клуба «Унион Эспаньола», подписав контракт на три года. В «Унион Эспаньола» хавбек в 122 матчах забил четыре гола и отдал 15 результативных передач.

В декабре 2021 года Виктор Фелипе дебютировал за сборную Чили и провёл с тех пор за команду три матча.

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