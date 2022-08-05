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Гол Руссо пяткой выбрали лучшим на женском чемпионате Европы

Гол Руссо пяткой выбрали лучшим на женском чемпионате Европы
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Гол полузащитницы сборной Англии Алессии Руссо в ворота сборной Швеции в полуфинале чемпионата Европы (4:0) был признан лучшим на турнире после голосования болельщиков. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Также гол 23-летней футболистки признали лучшим эксперты.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Матч». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Напомним, сборная Англии стала победительницей турнира, обыграв в финале сборную Германии со счётом 2:1. Руссо приняла участие в шести матчах на чемпионате Европы, в которых забила четыре гола и отдала результативную передачу. На клубном уровне полузащитница с 2020 года выступает в составе английского «Манчестер Юнайтед».

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