Юрий Сёмин назвал лучший матч первых трёх туров РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал лучший матч первых трёх туров Российской Премьер-Лиги. Наставник выделил противостояние «Факел» — «Динамо» (3:3) в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
«Чемпионат у нас очень эмоциональный, за счёт этого много хороших матчей. Наверное, качество футбола можно значительно улучшить, но по накалу российский футбол заслуживает интереса. Особенно если заполнены трибуны, как в Воронеже. Пока «Факел» — «Динамо» – лучший матч сезона, на мой взгляд, и роль болельщиков в этом очень велика. Именно они передают напряжение командам», — сказал Сёмин в интервью «Матч ТВ».
Напомним, хозяева сумели дважды сравнять счёт по ходу матча. «Факел» за две минуты после перерыва отыгрался с 0:2, но буквально в следующей атаке «Динамо» вновь вышло вперёд благодаря автоголу. На 85-й минуте воронежский клуб забил третий мяч и в итоге отобрал очки у фаворита.
- 5 августа 2022
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