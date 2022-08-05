Порвавший «кресты» Фассон признан лучшим игроком «Локомотива» в июле

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон признан болельщиками команды лучшим футболистом в июле. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников на официальном сайте.

Фассон перешёл в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» летом 2022 года. За российскую команду защитник успел провести на поле 135 минут в двух матчах с «Пари НН» (1:1) и «Ростовом» (2:2). В последней игре бразилец получил повреждение крестообразной связки левого коленного сустава и выбыл на 7-9 месяцев. В ближайшее время Лукас будет прооперирован в Германии.



В декабре 2020 года Фассон, являющийся воспитанником «Сан-Паулу», провёл один матч в составе сборной Бразилии U20.

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