Масалитин: ЦСКА не стоит недооценивать «Факел». «Динамо» показало, что можно оступиться

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча команды с «Факелом» в 4-м туре Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«То, что оступиться с «Факелом» можно, показало «Динамо». Не стоит недооценивать соперника. В принципе обе команды провели одинаковые игры — ЦСКА вёл и не удержал, а «Факел» проигрывал, но вырвал ничью. Две команды показывают атакующий футбол, где-то даже в ущерб обороне.
Понятно, что ошибки будут. Кто ими лучше воспользуется, тот и выиграет. «Факел» после домашней ничьи будет мотивирован. Команда физически хорошо готова. Понятно, что нет большого мастерства. Жажда борьбы и игры — этим «Факел» всё компенсирует. Насколько хватит этой мотивации, тяжело сказать. Понятно, что спад у них наступит. ЦСКА усилился тремя игроками. Вчера заявили защитника Мозеса. Усиление было нужно, особенно в защите.
К сожалению, этими усилениями мы перекрываем игровую практику Мухину, Кучаеву и Ермакову. Хорошо, что есть усиление, но в тот же момент мы теряем молодых и талантливых ребят, которые могли в этой ситуации раскрыться и приносить пользу. Ждём результативного футбола», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 5 августа 2022
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