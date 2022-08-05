Федотов рассказал, на какой позиции будет использовать Зделара в ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал главные качества полузащитника команды Саши Зделара.
«Стабильный игрок на позиции «шестёрки» с хорошим отбором и надёжной игрой в оборонительных действиях. Зделар играет дисциплинированно, его отмечает, что он всегда на месте. Он надёжен при выходе из обороны в атаку. Ритм, темп игры, выход из-под давления — те качества, которые есть у Саши.
Одно из главных составляющих футболиста — иметь своё «я», лидерские качества, коммуникации в игре. Не каждому это дано. Мы хорошо знаем, что своевременный подсказ снимает много вопросов при организации как оборонительных, так и атакующих действий», — сказал Федотов в видео, опубликованном на YouTube-канале ЦСКА.
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